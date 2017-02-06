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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
19:11  06 февраля 2017 2

Список кандидатов в президенты ограничат думскими партиями

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70
Партия Жириновского убирает конкурентовФото: Владимир Андреев © URA.RU

ЛДПР предлагает допускать до участия в президентских выборах только представителей четырех парламентских партий. Законопроект внесли в Госдуму Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Александр Диденко, пишут «Известия».

Сегодня на должность главы государства можно баллотироваться в порядке самовыдвижения или от политической партии. Авторы документа говорят, что те, кто не представлен в парламенте, не могут заручиться поддержкой широких масс населения, многие из них принадлежат к числу кандидатов-«однодневок». Также некоторые партии, выдвигая собственных представителей, претендуют на компенсацию из федерального бюджета.

Если законопроект будет принят, баллотироваться в президенты смогут только представители Госдумы.

Лев Истомин
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