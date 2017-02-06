19:20 06 февраля 2017 0

Пермяки рассчитывают на возвращение знаменитых "Красных человечков" после прихода Максима Решетникова Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Соцсети бурно встретили новость о назначении Максима Решетникова на пост врио губернатора Пермского края. Многие начали шутить на тему известной в Перми улицы «Решетниковский спуск».

Пока еще не было известно имя нового главы Прикамья, жители региона предлагали никого не назначать. «Нам нужно отдохнуть, немного побыть одним», — писала одна из пользовательниц Сети. Когда стало известно о том, что врио губернатора станет Максим Решетников, соцсети, памятуя о том, что он был главой администрации Олега Чиркунова, стали требовать возвращения «Красных человечков». Также в Сети встретился комментарий про «южный ветер», который может «подуть из Черногории» — пользователь очевидно намекает на возвращение идеолога культурной революции Марата Гельмана, который сейчас работает над проектом в Будве и Которе.

«Предлагаю переименовать „Решетниковский спуск“ в „Решетниковский подъем“», — шутит оптимистично настроенный пользователь. «Теперь у пермских журналистов на многие случаи жизни есть заголовок „Решетниковский спуск“», — замечает другой.

«Столичная семья в течение недели разыскивала мужа, ушедшего утром в понедельник на работу. Нашелся в Перми. Работает губернатором» — это, пожалуй, самый смешной пост в Сети. Не менее смешной и комментарий к нему: «В Кирове, говорят, была похожая история, но с точностью до наоборот» (речь идет об уже бывшем губернаторе Кировской области Никите Белых, который родом из Перми — прим.ред.).

Некоторые пермяки отметили, что Максим Решетников — член команды Собянина, и припомнили снос киосков в Москве: «„Ночь длинных ковшей“ переезжает в Пермь», — пишет один из пользователей.