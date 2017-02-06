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19:34  06 февраля 2017 0

Московские ревизоры проверяют челябинское УФСБ

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
В челябинском УФСБ проводится проверкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении ФСБ по Челябинской области началась активная фаза проверки, которую проводят сотрудники центрального аппарата ведомства. Московские ревизоры изучают материалы уголовных дел и внутреннюю документацию, сообщил «URA.RU» источник в ведомстве.

В рамках комплексной проверки столичные чекисты также намерены посетить отделы ФСБ в муниципалитетах.

Между тем челябинский экс-сенатор Константин Цыбко и бывший вице-губернатор Николай Сандаков намерены добиться, чтобы проверили и их жалобы. Оба направили в ФСБ материалы, касающиеся их уголовных дел. Цыбко просит оценить факты незаконной прослушки телефонных переговоров посторонних людей — без санкции суда. Сандаков настаивает на фальсификации оперативных мероприятий.

Стоит отметить, что экс-начальник управления ФСБ по Челябинской области Игорь Ахримеев с 12 января приступил к работе заместителем гендиректора по безопасности АО «НПО автоматики» в Екатеринбурге. Приказ о его назначении был подписан 28 декабря. В тот же день в Челябинск прибыл новый руководитель ведомства Юрий Никитин, руководивший до этого УФСБ по Томской области.

Добавим, что проверка сейчас проводится и в смежном ведомстве — в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Виктор Жуков
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