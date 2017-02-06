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06 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
19:38  06 февраля 2017 0

В Зауралье вуз через сайт госзакупок заказывал работу у собственных сотрудников

Форум-выставка
ОНФ нашел нарушение в лотах Шадринского университетаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Шадринский государственный университет уличен в нарушении закона о закупках. Подозрительные лоты выявили активисты ОНФ в рамках проекта «За честные закупки», прокуратура подтвердила нарушение.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального отделения ОНФ, три лота появились на сайте zakupki.gov.ru 13 января. Согласно документации, вузу требовались услуги общей стоимостью 300 тыс. руб. по переносу данных из одного программного продукта в другой. При этом исполнителями услуг оказались штатные сотрудники ШГПУ: главный бухгалтер вуза, его заместитель и программист отдела по обеспечению управления имущественным комплексом. Общественники посчитали, что такая работа входит в прямые обязанности этих сотрудников.

В ШГПУ пояснили «фронтовикам», что для выполнения задания рассчитывали привлечь фирмы. Однако предложенные ими условия и стоимость работ не удовлетворили заказчика. Поэтому руководство вуза решило произвести перенос данных собственными силами в свободное от основной работы время.

Шадринская прокуратура подтвердила нарушение требований федерального закона «О закупках» и законодательства о противодействии коррупции. В данном случае очевидна «аффилированность со стороны организации-заказчика, которая не может закупать услуги у своих же сотрудников», отметили в ведомстве. Прокуратура обнаружила еще две аналогичные закупки на 100 тыс. и 50 тыс. рублей, что может говорить об искусственном дроблении единой сделки. Прокурор требует устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. В ведомстве отметили, что договоры на оказание услуг, заключенные между ШГПУ и его сотрудниками, не исполнены и не оплачены.

Анна Бояркина
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