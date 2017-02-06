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06 февраля 2017
19:29  06 февраля 2017 0

Константин Костин: связи между выборами президента и отставкой Басаргина нет

Випы. Пермь, басаргин виктор
Отставка Басаргина не связана с выборами президентаФото: Василий Заболотных © URA.RU

Политический эксперт Константин Костин заявил, что не видит никакой связи между предстоящими выборами президента, намеченными на 2018 год и отставкой губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

По словам Костина, проблема взаимоотношений Виктора Басаргина и региональной элиты возникла несколько лет назад и постепенно нарастала. Ситуация негативно влияла на социальное самочувствие в регионе, потому что жителям края не нравилось, что чиновники не занимались их проблемами, а мерились статусом и полномочиями, пишет «Интерфакс».

Кандидатура Максима Решетникова, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, представляется Костину очень уместной.

«Там всегда с базисом все было в порядке, но была проблема в надстройке. В этом смысле кандидатура Решетникова мне представляется очень точным и логичным решением», — заявил Константин Костин.

Лев Истомин
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