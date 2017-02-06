{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
19:42  06 февраля 2017 0

В Зауралье пожарный приехал тушить дом, который сам поджег

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, пожар, огонь
Пожарный вернулся на место преступленияФото: Александр Мамаев © URA.RU

В пригороде Кургана 24-летний пожарный поджег дом должника, затем огнеборец приехал тушить пожар вместе со своими коллегами. Сейчас обвиняемому грозит лишение свободы.

Инцидент произошел 11 декабря 2016 года. Пожарный из Кетовского района поджег хозяйственную постройку матери должника, а затем вернулся, чтобы потушить огонь, сообщает прокуратура региона. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

В ближайшее время дело рассмотрит районный суд. Во время следствия пожарный находился под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров