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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
19:35  06 февраля 2017 3

«Не хватает денег». Большая часть палубной авиации ВМС США небоеспособна

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Денег у ВМС США нет ни на ремонт, ни на полетыФото: Pixabay

Издание Defense News опубликовало материал, в котором заявило, что больше 60% палубных самолетов F/A-18 не эксплуатируются. При этом все они находятся на балансе ВМС США.

Таким образом, американские войска не могут рассчитывать на 1,7 тысячи бомбардировщиков. За последние годы этот показатель сильно вырос, передают «Народные новости».

Отметим, что треть всех неиспользуемых военных самолетов давно находится в резерве, еще у трети есть большие технические проблемы.

В качестве возможных причин издание называет банальную нехватку средств для поддержания авиации в боеспособном состоянии.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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