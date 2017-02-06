В массовом ДТП под Екатеринбургом пострадали 8 человек. ФОТО

19:40 06 февраля 2017 1

На трассе столкнулись рейсовый автобус, легковушка и две фуры Фото: ГИБДД по Свердловской области

Под Екатеринбургом столкнулись четыре машины, в том числе рейсовый автобус. Медицинская помощь потребовалась шести пассажирам и двум водителям.

«На 317-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись четыре транспортных средства, в том числе рейсовый автобус Ревда — Екатеринбург. На месте скорая помощь», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В аварию попали автобус, который ехал из Екатеринбурга, легковой автомобиль «Опель Корса», ехавший из Перми, и две фуры, «Вольво» и «Рено», которые также ехали со стороны Перми.