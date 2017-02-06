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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
20:04  06 февраля 2017 0

ФСБ оправдала приграничную зону с Белоруссией

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Силовики намерены пресечь наркотрафикФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ФСБ России объяснили создание приграничной зоны на границе с Белоруссией. Зона создана для борьбы с транзитной незаконной миграцией, контрабандой и наркотрафиком, пишет Russian.rt.com.

При этом новая пограничная зона не предполагает свободу перемещения граждан двух стран, а также пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов.

Ранее стало известно, что ФСБ распорядилась установить пограничную зону на границах Брянской, Смоленской и Псковской областей с Республикой Беларусь.

Лев Истомин
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