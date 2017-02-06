20:33 06 февраля 2017 0

Замороженная стройка привела уже и к первым летальным исходам Фото: читателя "URA.RU"

Вслед за обманутыми пайщиками ЖК «Бухта Квинс», связанного с Александром Новиковым, обманутые пайщики другого екатеринбургского долгостроя переходят к активным действиям. Люди, вложившиеся в строительство 25-этажного дома в микрорайоне Уктус, начинают протестные акции против строительной компании «Уралэнергостройкомплекс» и ее руководителя — екатеринбургского депутата Игоря Плаксина.

Речь идет о пятой очереди жилого комплекса «Новый Уктус» — доме по адресу ул. Самолетная, 31а. Строительство его началось еще в 2014 году, и поначалу шло бойко, и покупатели активно вкладывались в стройку. «С каждым составлялись графики, но мало кто платил по графику — многие внесли необходимые деньги раньше срока, — рассказывает пайщик Евгений Червяков. Особенно активно скупались однокомнатные квартиры: в 2014 они, по словам пайщиков, раскупались «как горячие пирожки». Однако вскоре стройка встала.

Люди, вложившие в стройку депутата Плаксина свои последние кровные, рассказывают о своих мытарствах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Срок окончания строительства был назначен на 2015 год. «По договору возможно было смещение сроков максимум на полгода: в середине февраля 2016 мы должны были уже заселиться», — говорит Евгений. Но вместо ключей и квартир люди получили полную безвестность: получить какую-либо информацию от застройщика им не удается. Учредителем кооператива является представитель застройщика, поэтому добиться от ЖСК также ничего не получается.

«У нас за последние три года дважды поменялся председатель, но нас даже не уведомили об этом, хотя в договоре это прописано, — говорит другой пайщик Дмитрий Ежов. — На все наши запросы мы за полтора года не получили от председателя ни одного ответа». О состоянии объекта люди могут судить лишь по его внешнему виду: из 25 этажей построены 13, кирпичные стены возведены до уровня 10 этажа. Сейчас объект полностью заморожен: по словам пайщиков, на площадке нет освещения и даже сторожа: дверь в будку охраны открыта.

Люди уже жаловались во всевозможные инстанции, но все без толку. В результате пайщики решили перейти к активным действиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оставшиеся без квартир и без денег люди объединись, чтобы совместно защитить свои права. В списке обманутых пайщиков порядка 50 человек. Почти все они давно рассчитались за будущее жилье (еще когда стройка «шевелилась»). «Я отдал 3350000, у меня 242 тысяч осталось до полной стоимости», — рассказывает Дмитрий. «Я отдал полностью 100% стоимости квартиры, сейчас плачу кредиты», — говорит Евгений.

По их словам, из-за застрявшей стройки многие из пайщиков оказались в трудной ситуации. «У нас есть люди, которые вложили свой материнский капитал, есть те, кто платит ипотеку и живет в съемных квартирах уже четвертый год, — рассказывает Евгений. — Люди всю жизнь работали на квартиру, и не могут ее получить».

Замороженная стройка привела уже и к первым летальным исходам. «У нас есть пайщица, которой помогала ее сестра — добавляла ей деньги на пай, — рассказывает пайщица „Нового Уктуса — 5“ Лилия Лисьева. — После Нового года она умерла: говорят, что очень сильно переживала из-за потерянных денег. Я сама недавно серьезно заболела на нервной почве».

Лилия Лисьева рассказывает, что сестра одной из пайщиц, вложившая деньги в «Новый Уктус — 5», умерла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пайщики прекрасно понимают, что из-за кризиса дела у застройщика идут плохо. «У УЭСК много объектов, самый имиджевый — это „Первый Николаевский“ (с двумя небоскребами), который сейчас тоже в очень плохом состоянии», — говорит Евгений Червяков. Они обсуждают информацию о том, что группа компаний «ТЭН» забрала у Плаксина два объекта: «Октаву» на Ботанике и «Аккорд» на ЖБИ, но «Новый Уктус — 5» Плаксин якобы отказался продавать.

Поскольку добиться от «Уралэнергостройкомплекса» ничего не удается, люди активно жалуются во всевозможные инстанции. «Мы куда только ни обращались: в администрацию президента, в Госдуму, в министерство строительства — федеральное и областное, в мэрию, к губернатору, — рассказывает Александр. — Часть обращений была переадресована в прокуратуру». Сложность в том, что по законодательству государство помогает только обманутым дольщикам, пайщики под эту категорию не попадают.

По словам пайщиков, сейчас объект полностью заморожен Фото: читатели «URA.RU»

В ближайшее время «обманутые Плаксиным» пайщики намерены выйти на митинг. Департамент общественных связей, дважды отказывавший им в проведении мероприятия, в итоге согласовал его: акция пройдет 12 февраля с 13 до 14 часов на площади 1905 года. В случае если власти не обратят на них внимания, люди готовы объявить голодовку.

Получить комментарий компании «Уралэнергостройкомплекс» не удалось: в отделе продаж с журналистами отказались общаться, секретарь руководителя пообещала передать запрос о комментарии руководителю отдела рекламы Ольге Малаховой, однако та так и не связалась с редакцией «URA.RU». Учредитель ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» и екатеринбургский депутат Игорь Плаксин не брал трубку своего сотового телефона.