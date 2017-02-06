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06 февраля 2017
20:59  06 февраля 2017 1

Басаргина подвела элита. Три признака успешного губернатора от Валерия Фадеева («Эксперт»)

Заседание президиума правительства Свердловской области в резиденции губернатора. Екатеринбург, совещание, чиновник, рабочее место, портфель
Эксперт сформулировал главные принципы отбора губернаторовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края-2017
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Экс-глава Пермского края Виктор Басаргин не справился с консолидацией региональной элиты. Из-за этого фактора, по которому Кремль определяет эффективность губернаторов, в понедельник, 6 февраля, он покинул пост. Такое мнение в интервью «URA.RU» высказал главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

«Есть регионы, где активные группы предпринимателей и бюрократии работают только на себя и эксплуатируют регион. Развитие возможно только там, где элита консолидирована вокруг одной цели — развивать регион и работать на людей, живущих в нем. Если же имеет место раздрай, и каждый тянет в свою сторону, то ни о каком будущем речи быть не может», — рассказал журналист, председатель экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Валерий Фадеев. По его мнению, удачными примерами продуктивного взаимодействия разных групп влияния могут стать Белгородская, Калужская и Тюменская области.

Кроме того, на решение кадрового вопроса федеральным центром влияют и иные факторы. В первую очередь, по мнению эксперта, смотрят на социально-экономические аспекты: развивается ли регион, идут ли туда инвестиции, создаются ли там рабочие места, растут ли доходы и много ли безработных.

Второй аспект — электоральный: как голосуют конкретно за губернатора, насколько активно проходят выборы и какова общественно-политическая жизнь в регионе, а также есть ли нарекания по качеству организации выборов.

Еще один фактор — это доверие президента. Утратив его, губернаторы отправляются в отставку, отмечает журналист в интервью «URA.RU»:

«Коррупционный аспект никуда не исчез. Сложные бизнес-схемы, родственники и заинтересованные компании, которые получают контракты из-за близости к губернатору — все это влияет на уровень доверия».

По словам Фадеева, вокруг будущего регионов сейчас ведется горячая дискуссия. Есть известная концепция укрупнения субъектов. Также обсуждается идея создания больших агломераций и концентрации в них хозяйственной, культурной и социальной жизни. А также существует концепция использования полпредств президента в округах по-новому, в том числе и в инвестиционно-хозяйственной сфере.

«Есть много разных подходов, и это свидетельствует о том, что вопрос назрел и какие-то решения надо принимать», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, во властных кругах ведется дискуссия о расширении полномочий губернаторов. Она возникла из-за разрыва между выполнением социальных обязанностей и реальными региональными бюджетами. Есть успешные губернаторы, а есть не очень, — объясняет Фадеев, — поэтому сейчас обсуждается вариант гибкого подхода, когда полномочия между регионами будут делиться по-разному.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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