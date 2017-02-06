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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
20:54  06 февраля 2017 1

Тяжелая военная техника США вошла в Эстонию

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
Войска США скапливаются у границ РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Эстонию прибыла тяжелая техника пехотной роты первого батальона бронетанкового полка армии США, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кроме этого, в минувшую пятницу в страну приехали пехотинцы, рота которых включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

Американские специалисты сменят роту 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады, действующую в Эстонии последние полгода.

Все действия проводятся в рамках операции Atlantic Resolve, цель которой — поддержать союзников НАТО, в том числе страны Балтии и Польшу.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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