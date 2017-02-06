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06 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
21:27  06 февраля 2017 1

В Екатеринбурге участник конкурса №13 согласен отремонтировать здание за 66 666 666, 66 рублей. ФОТО

Вторая реконструкция Центрального стадиона Екатеринбурга, строительные материалы
Кто займется ремонтом - пока неизвестноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столице Среднего Урала с помощью конкурсной процедуры выбирают подрядчика, который отремонтирует здание, расположенное по адресу улица Циолковского, 70.

Участник конкурса под номером 13 согласился провести все заявленные ремонтные работы за 66 666 666, 66 рублей. Такая информация приведена на официальном сайте госзакупок.

Информации о том, кто именно выступил под номером 13, пока нет. Всего на конкурс заявились 17 компаний, к участию допустили восемь.

Победитель конкурса должен провести реконструкцию помещения до конца этого года.

На сайте госзакупок обозначен необычный участник
Фото: скрин с сайта госзакупок

Лев Истомин
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