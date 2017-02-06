Медведев передал 100% акций УВЗ Ростеху

22:16 06 февраля 2017 2

УВЗ становится частью Ростеха Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава федерального кабмина Дмитрий Медведев принял решение передать 100% акций Уралвагонзавода в качестве имущественного взноса РФ корпорации «Ростех». Распоряжение от 31 января опубликовано на сайте правительства.

Документ подготовил Минпромторг. Также УВЗ исключается из специального перечня компаний, в которых позиция РФ как акционера предприятия определяется кабмином РФ, пишет «Интерфакс».

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал СМИ о планах по созданию отдельного холдинга по созданию бронетехники на основе двух предприятий: «Курганмашзавода» и Уралвагонзавода.