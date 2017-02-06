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06 февраля 2017
22:16  06 февраля 2017 2

Медведев передал 100% акций УВЗ Ростеху

Армия-2015. Москва, увз, уралвагонзавод
УВЗ становится частью РостехаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава федерального кабмина Дмитрий Медведев принял решение передать 100% акций Уралвагонзавода в качестве имущественного взноса РФ корпорации «Ростех». Распоряжение от 31 января опубликовано на сайте правительства.

Документ подготовил Минпромторг. Также УВЗ исключается из специального перечня компаний, в которых позиция РФ как акционера предприятия определяется кабмином РФ, пишет «Интерфакс».

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал СМИ о планах по созданию отдельного холдинга по созданию бронетехники на основе двух предприятий: «Курганмашзавода» и Уралвагонзавода.

Лев Истомин
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