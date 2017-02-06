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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
22:25  06 февраля 2017 4

У Стаса Михайлова обнаружили крупный строительный бизнес

Открытая лицензия 07.07.2015. Стас Михайлов., михайлов стас
Михайлов не только кормит, но и строитФото: Ivanaivanova/Wikipedia

Певец Стас Михайлов заявлен в качестве учредителя и совладельца крупной строительной компании ООО «Строй инвест», которая связана с одноименной группой, построившей ТЦ «Тройка» и ряд жилых комплексов в российской столице, пишет РБК.

Популярному исполнителю принадлежит половина от общего числа акций компании, зарегистрированной в декабре прошлого года.

Совокупный доход певца, по данным Forbes, за последние шесть лет мог составить 62,4 млн долларов. Помимо музыки, Михайлов занимается развитием сети ресторанов Kommunalka, один из которых он намерен открыть в Екатеринбурге.

Лев Истомин
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