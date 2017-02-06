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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
23:09  06 февраля 2017 0

«Билайн» закроет половину офисов в России

Клипарт. Вывески. Пермь, сотовая связь, Билайн
Половина офисов компании исчезнетФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Компания «ВымпелКом», владеющая брендом «Билайн», в 2017 году намерена закрыть около половины всех арендуемых офисов по стране. До 70% всех сотрудников перейдут на режим удаленной работы, пишет РБК.

Также руководство компании намерено пересмотреть условия аренды технических площадей по размещению 7 тысяч базовых станций во всех регионах присутствия.

Сокращение площадей проведут рамках реализации программы BeeFree, которую запустили в прошлом году. По ней часть сотрудников перейдет на работу вне офиса. В арендованных помещениях останутся работать технические специалисты, продажники и работники, в ведении которых находится большое количество документов.

Отметим, что в 2016 году на удаленный тип работы компания перевела около трех тысяч сотрудников. Всего в «ВымпелКоме» трудятся 24 тысячи человек.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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