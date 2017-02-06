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06 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
23:28  06 февраля 2017 0

На Урале иномарка врезалась в пожарных. В реанимации оказался ребенок

Ивдель пресс-конференция со спасателями. Перевал Дятлова, пожарная машина, флаг россии, ивдель
Иномарку отбросило от пожарной машины на заборФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Байкалово иномарка Hyundai Santa Fe влетела в спешившую на вызов пожарную машину. При аварии получил серьезные травмы ребенок, пишет РИА «Новости».

Пожарная машина передвигалась с маячками и сиреной на вызов в деревню Вязовка, чтобы потушить частный жилой дом. В 18-45 на пересечении улиц Революции и Малыгина в селе Байкалово в спасателей врезалась иномарка. От удара легковой автомобиль отбросило на забор.

В результате серьезного ДТП водитель иномарки сломал ребра и получил закрытую черепно-мозговую травму. 8-летняя девочка с ушибом мозга и открытой черепно-мозговой травмой попала в реанимацию. Отметим, что ребенок ехал без детского кресла и не был пристегнут ремнями безопасности.

Лев Истомин
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