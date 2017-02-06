На борту «Уральских авиалиний» скончался пассажир

23:31 06 февраля 2017 0

Тело пассажира передали судебным медикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На борту рейса, летевшего из Екатеринбурга в Тбилиси, умер пассажир. Инцидент произошел в самолете «Уральских авиалиний» А-320 в момент его нахождения над территорией Дагестана, сообщает «Интерфакс».

Одному из пассажиров стало плохо, и он скоропостижно скончался.

Борт приземлился в Тбилиси, после чего тело передали судебным медикам.