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07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Москвы
23:53  06 февраля 2017 0

Опиум для народа.В Мьянме буддийский монах прятал в храме 4,6 млн таблеток метамфитамина

Наркотики, героин, героин, наркотики, наркобизнес
У буддийского монаха нашли несколько миллионов дозФото: УФСБ РФ по Челябинской области

В Мьянме арестован настоятель одного из буддийских монастырей из-за того, что прятал на территории храма 4,6 млн таблеток метамфитамина, пишет «Лента.ру».

Монах попался, когда ехал в автомобиле в город Маунгдау, где его остановили на въезде в населенный пункт. При обыске в машине нашли 400 тысяч наркотических таблеток, а также боеприпасы. Полиция следом нагрянула в монастырь, которым руководил арестованный монах. Там нашли еще несколько миллионов таблеток метамфитамина.

В регионе это первый подобный случай. Глава полиции города шокирован подобным происшествием.

Лев Истомин
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