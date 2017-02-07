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07 февраля 2017
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00:06  07 февраля 2017 0

Кандидат в президенты Франции попросил прощения у народа

Париж, париж, франция, триумфальная арка
Франсуа Фийон начинает новый этап избирательной кампании, несмотря на скандал с женойФото: Алена Полозова © URA.RU

Кандидат в президенты Франции от партии республиканцев Франсуа Фийон извинился перед страной за то, что устроил на работу свою супругу и детей. Он также сообщил, что намерен и дальше участвовать в предвыборной кампании, несмотря на скандал.

Разоблачительные статьи про Фийона опубликовала газета Le Canard enchaîné. По сведениям издания, Пенелопа Фийон несколько лет числилась в качестве помощника своего мужа-депутата и получала за это соответствующую зарплату (всего около 900 тысяч евро), но при этом «не выполняла никакой конкретной работы». Также Пенелопа Фийон числилась в штате редакции литературного издания Revue des Deux Mondes, владельцем которого является друг Фийона. Кроме того, во время работы в Сенате в 2005—2007 году Фийон зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей, которым в общей сложности было выплачено 84 тысячи евро.

На своей пресс-конференции Фийон сообщил, что начинает новый этап избирательной кампании. В то же время он извинился перед избирателями за скандал, участником которого стал. «Я признаю: это было ошибкой. И я прошу прощения у французов», — приводит ТАСС слова Франсуа Фийона.

Наталья Володина
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