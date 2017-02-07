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07 февраля 2017
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Главные новости Москвы
00:19  07 февраля 2017 0

Украина открестилась от культа Бандеры

Тетрадки с Ярошем и Бандерой в Запорожье, бандера степан, ярош дмитрий, тетрадь школьная
Польша обвинила соседа в нежелании дать объективную оценку зверствам националистов в годы войныФото: 061.ua

Украинские политики опровергли наличие в стране государственного культа Степана Бандеры. Таким образом они ответили на обвинение лидера правящей польской партии Ярослава Качиньского в том, что Украина не желает дать объективную оценку зверствам националистов в годы войны.

«На Украине нет никакого государственного культа Бандеры. Для многих украинцев такое навязывание собственного видения украинского прошлого слишком серьезно напоминает то, как нам пытались навязать свою оценку с востока», — передает Lenta.ru слова директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Как заявил ранее глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, Украина не войдет в Европу, если продолжит поддерживать культ личности Бандеры: «Я четко сказал господину Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут».

Степан Бандера в годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с нацистской Германией, возглавлял запрещенную в России экстремистскую Организацию украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики организации по приказу своего руководства совершали убийства этнических поляков. По различным оценкам, жертвами Волынской резни стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

Наталья Володина
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