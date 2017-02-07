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07 февраля 2017
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00:59  07 февраля 2017 0

Наблюдатели ОБСЕ заявили об использовании в Мариуполе запрещенного оружия

Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., система залпового огня град
Армии Украины получила приказ о проведении артиллерийского обстрела под МариуполемФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Вблизи Мариуполя на Украине было применено запрещенное оружие. Об этом сообщили наблюдатели ОБСЕ.

По словам заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, запрещенное оружие, в частности, системы залпового огня, использовались к северу и северо-западу от Мариуполя. Он также сообщил, что среди мирного населения города имеются жертвы.

Как напоминает РЕН ТВ, 6 февраля в минобороны ДНР заявили, что армия Украины получила приказ о проведении артиллерийского обстрела под Мариуполем.

Наталья Володина
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