01:31 07 февраля 2017 0

Водитель Opel Corsa превысила скорость и вылетела на встречную полосу Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской обалсти

Сотрудники ГИБДД Свердловской области установили обстоятельства массового ДТП, которое произошло 6 февраля на 317-м километре автодороги Пермь—Екатеринбург, вблизи Ревды. Напомним, здесь столкнулись рейсовый автобус №151, легковой автомобиль Opel Corsa и две фуры — Renault Premium и Volvo.

«Водитель Opel Corsa, женщина 1970 года рождения, выбрала скорость движения, не соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям, потеряла управление над автомобилем и выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом. От удара легковой автомобиль на попутно движущийся большегрузный Renault Premium, а автобус — на фуру Volvo», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На настоящий момент количество пострадавших в этой дорожной аварии составляет десять человек. Это восемь пассажиров автобуса (три женщины 32, 55 и 56 лет, 16-летняя девушка, мужчина 1955 года рождения и трое молодых людей), виновница ДТП и ее пассажир, молодой человек 1996 года рождения.

Водители большегрузного транспорта не пострадали.