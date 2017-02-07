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07 февраля 2017
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Главные новости Москвы
01:50  07 февраля 2017 0

Врачи диагностировали у Кара-Мурзы острую интоксикацию неизвестным веществом

Марш Немцова. Москва, кара-мурза владимир
Состояние журналист стабилизировалось, но возможны осложненияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналисту Владимиру Кара-Мурзе-младшему поставлен официальный диагноз острая интоксикация неустановленным веществом.

В настоящий момент его состояние стабилизировалось, но врачи не исключают возможность осложнений, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на супругу журналиста.

По словам Евгении Кара-Мурза, у ее супруга снова заработали почки. Определить, какое вещество стало причиной отравления, врачи пока не смогли.

Как напоминают «Дни.ру», в 2015 году Владимир Кара-Мурза также был госпитализирован в тяжелом состоянии. Симптомы очень схожие. «Начало клинической картины такое же, как и в прошлый раз. Причины неясны. Если в прошлый раз врачи высказывали предположение, что он одновременно принимал два лекарства, то сейчас он их не принимает», — рассказал адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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