{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Москвы
02:00  07 февраля 2017 0

В Англии родился зеленый щенок

Необычный цвет шерсти никак не угрожает здоровью собакиФото: twitter.com/@Animalolizer

В Англии на свет появился щенок лабрадора-ретривера с зеленой шерстью. По мнению ветеринаров, данное отклонение никак не угрожает здоровью собаки.

Владельцы необычного щенка рассказали, что он родился с очень темной шерстью, но через некоторое время она приобрела зеленый отлив.

Другие щенки в помете родились с палевым окрасом, их мать имеет коричневую шерсть. По словам специалистов, щенок родился зеленым из-за повышенного содержания биливердина (зеленого пигмента желчи) в плаценте, сообщает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров