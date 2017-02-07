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06 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
02:24  07 февраля 2017 0

Пользователи мессенджеров получили «заманчивое предложение» с рекламой наркотиков. ФОТО

Открытая лицензия от 22.07.2016 Viber, гаджет, мобильная связь, viber, вайбер, мессенджер
Неожиданное предложение анонимы разослали ночьюФото: Sam Azgor/Flickr.com

«Спам, который вы ждали» — рассылка под этим заголовком пришла к пользователям одного из популярных мессенджеров в Екатеринбурге. Анонимное сообщение рекламирует запрещенные вещества: «теперь доступны … во всех городах РФ и СНГ».

В сообщении упоминается некая крупнейшая анонимная сеть-поставщик и делается упор на «европейское качество, колумбийские стандарты, пакистанское тепло и иранское трудолюбие».

Неожиданное предложение анонимы разослали ночью

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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