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07 февраля 2017
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Главные новости Москвы
03:11  07 февраля 2017 0

Россия и США обсудят вопросы кибербезопасности

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, компьютер, пираты, киберпиратство
Россия готова дать США консультации по вопросам кибербезопасностиФото: depositphotos.com © URA.RU

Представители США и России намерены обсудить вопросы кибербезопасности. Двусторонняя встреча пройдет на следующей неделе в Женеве.

«У нас была двусторонняя встреча в прошлом апреле, крупная встреча с очень высокопоставленными людьми, я надеюсь, что мы сможем провести еще одну», — передает РИА «Новости» слова заместителя координатора по вопросам кибербезопасности в госдепе США Мишель Маркофф.

Со стороны России на встрече будет присутствовать Андрей Крутских — спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ.

Наталья Володина
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