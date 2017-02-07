{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Москвы
03:21  07 февраля 2017 0

Волочкова сфотографировалась голой на снегу

Подписчики балерины озабочены ее здоровьемФото: Instagram Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова снова удивляет подписчиков своих аккаунтов в соцсетях. На этот раз балерина выложила откровенное фото на снегу, снабдив его подписью «Сразу после бани — в снег!».

Фотография Волочковой, где она возлежит в одних стрингах на снегу, опубликована ею в Instagram.

Поклонники балерины выражают обеспокоенность состоянием ее здоровья: все-таки Россия — далеко не Мальдивы, за окном минус 19 градусов. «Хоть бы пуанты надела», «Анастасия, божественный инструмент застудите! Очень переживаю за вас, прям пледом с рукавами накрыть хочется и сзади в узел завязать!», «Вы не можете в это время года как все нормальные люди одетая, вам всё бы раздеться!» — приводит высказывания пользователей «Комсомольская правда».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров