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03:34  07 февраля 2017 0

Российских легкоатлетов не допустили до международных соревнований

III спартакиада работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. День второй. Перезалито. Верхняя Пышма, соревнования, легкая атлетика, бег, здоровый образ жизни, спорт
Российские легкоатлеты не смогут выступать под национальным флагомФото: Анна Майорова © URA.RU

Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики остается в силе. Такое решение принято 6 февраля на заседании Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Таким образом, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

По словам главы рабочей группы IAAF Руне Андерсона, одна из причин продления дисквалификации — ряд нерешенных вопросов в российском спорте. Например, то, что отстраненные тренеры продолжают работать с членами сборной по легкой атлетике, на что указывал информатор IAAF Андрей Дмитриев, и недостаточное число допинговых проверок, которые проходят российские спортсмены.

Как напоминает ТАСС, членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов.

Наталья Володина
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