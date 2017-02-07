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07 февраля 2017
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04:12  07 февраля 2017 0

Эстония назвала СМИ, угрожающие ее безопасности

Клипарт. Екатеринбург, пресса, сми, телекамера, журналистика
Черный список появился на интернет-портале PropastopФото: Александр Мамаев © URA.RU

Эстония опубликовала расширенный список российских СМИ, которые «представляют угрозу для безопасности страны». Перечень из 28 наименований появился на интернет-портале Propastop.

Среди потенциальных «угрожателей» — телеканалы «Первый канал», «Россия», «Россия 1», «Россия 24», РенТВ, НТВ, RT, «Звезда», информагентства ТАСС, Sputnik, «Газета.ру» и «Российская газета».

Как отмечает Федеральное агентство новостей, администраторами сайта, опубликовавшего черный список, являются члены военизированного добровольного ополчения «Кайтселиит» («Союз обороны»), который входит в минобороны Эстонии.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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