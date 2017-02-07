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07 февраля 2017
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05:05  07 февраля 2017 0

Германия не смогла доказать, что Россия вела против нее информационную войну

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Расследование длилось почти годФото: Николай Бастриков © URA.RU

Спецслужбы Германии не обнаружили доказательств целенаправленной информационной кампании со стороны России. Расследование длилось почти год, его проводили Федеральная разведывательной служба Германии и Федеральное ведомство по охране конституции.

Как передает «Газета.ру» со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, если бы доказательства информационной войны нашлись, то эти документы сразу же были бы опубликованы.

Ранее Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках.

Наталья Володина
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