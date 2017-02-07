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07 февраля 2017
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05:16  07 февраля 2017 0

Уфологи обнаружили на снимке с Марса инопланетного воина

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета
NASA пока не комментирует находку уфологовФото: pixabay.com

Группа уфологов обнаружила на снимках с Марса инопланетного воина. Открытие было сделано при изучении фотографий, полученных с помощью космического аппарата Curiosity.

На некоторых кадрах, как говорят уфологи, им удалось разглядеть фигуру солдата, одетого в доспехи и вооруженного неизвестным высокотехнологичным оружием.

Представители NASA пока отказываются давать какие-либо комментарии по поводу этого открытия. А уфологи заявляют, что инопланетные воины могут угрожать Земле, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее уфолог Скотт Уорринг, изучая снимки Марса, сделанные аппаратом Curiosity, обнаружил на них предположительно обломки инопланетного корабля.

Уфологам удалось разглядеть фигуру солдата, одетого в доспехи
Фото: Youtube.com

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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