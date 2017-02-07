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07 февраля 2017
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Главные новости Москвы
05:52  07 февраля 2017 0

Правоохранительные органы смогут за минуту получать информацию о подозрительных транзакциях

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Росфинмониторинг и следствие начнут мгновенный обмен даннымиФото: depositphotos.com © URA.RU

Росфинмониторинг будет обмениваться данными со следственными и правоохранительными органами при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Она позволит в считанные минуты выявлять подозрительные банковские схемы и, таким образом, не дать преступникам уничтожить важные улики,

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу, новый формат взаимодействия с МВД, Следственным комитетом, ФСБ и Генпрокуратурой обсуждался на недавнем совещании в ведомстве. Новая электронная система позволит существенно снизить объем незаконных финансовых операций, а также поможет оперативно выявлять топ-менеджеров, занимающихся сомнительными схемами.

Сейчас между ведомствами ведется обычная переписка, поэтому информация задерживается на день-два, а за это время преступники могут успеть уничтожить важные улики и скрыться. СМЭВ же многократно ускорит передачу данных. В систему входят все российские банки.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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