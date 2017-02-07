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07 февраля 2017
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06:05  07 февраля 2017 0

Трамп попросил членов НАТО не задерживать взносы

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Трамп: США вынуждены платить за безопасность других странФото: Pixabay

Дональд Трамп пообещал НАТО полную поддержку со стороны США, однако попросил не задерживать платежи в пользу альянса. Такое заявление президент Соединенных Штатов сделал во время выступления в штаб-квартире центрального командования вооруженных сил США во Флориде.

«Мы просим, чтобы все члены НАТО делали полные и надлежащие финансовые взносы в пользу альянса, чего многие не выполняют уже долгое время», — приводит словам Трампа «Интерфакс».

Члены НАТО должны тратить на нужды организации 2% своего ВВП. Однако в данный момент лишь пять из 28 стран, входящих в альянс, выкладывают соответствующие суммы.

Ранее Трамп не раз заявлял, что США вынуждены платить за безопасность других стран. Он также назвал НАТО «устаревшей организацией».

Наталья Володина
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