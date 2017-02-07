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07 февраля 2017
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Главные новости Москвы
06:40  07 февраля 2017 0

Последний полет военного Ту-154 воспроизведут на компьютере

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, мемориал, траур, балетки, цветы
Для выяснения точной причины авиакатастрофы эксперты создают компьютерную модель последнего полета самолетаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Установить точную причину крушения Ту-154 министерства обороны России над Черным морем поможет компьютерная модель последнего полета самолета. Пока же эксперты не могут прийти к единому мнению о том, почему произошла авиакатастрофа.

Версия об ошибке экипажа, который преждевременно убрал закрылки и тем самым лишил самолет подъемной силы, вызывает сомнения у представителей министерства обороны. В военном ведомстве настаивают на том, что летчики были слишком опытными для подобной ошибки. Тем не менее, как пишет «Коммерсант», именно на работе закрылков сейчас сосредоточено внимание экспертов.

Гражданские специалисты сейчас восстанавливают всю систему управления закрылками из фрагментов, поднятых водолазами со дна Черного моря. В настоящее время уже создана так называемая математическая модель последнего полета Ту-154. В ней заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей. Исходя из этих данных, специалисты рассчитают на компьютере взлетный вес самолета и его центровку (до настоящего времени эти величины точно не установлены). Тогда можно будет с уверенностью сказать, был ли самолет перегружен и правильно ли распределялись пассажиры и груз на его борту.

Ту-154 минобороны России разбился 25 декабря 2016 года при вылете из Адлера. Самолет следовал из Подмосковья в Сирию с гуманитарной миссией и совершал дозаправку в аэропорту Сочи. На борту лайнера находились 92 человека, все они погибли.

Наталья Володина
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