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07 февраля 2017
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Главные новости Москвы
07:24  07 февраля 2017 0

Назвавший Путина «убийцей» журналист пообещал извиниться после 2023 года

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Американский журналист извинится за оскорбление Путина только через пять летФото: Владимир Андреев © URA.RU

Назвавший президента России Владимира Путина «убийцей» телеведущий канала Fox News Билл О’Рейли намекнул, что не хочет приносить извинения за свои высказывания. В понедельник, 6 февраля, в эфире своей программы он заявил, что «работает над извинениями».

«Я работаю над этим извинением, но на это может потребоваться некоторое время. Можете проверить это году так в 2023», — цитирует слова О’Рейли «Лента.ру».

Во время интервью 4 февраля с президентом США О’Рейли заявил, что «Путин — убийца». На это Дональд Трамп парировал, что Америка тоже отнюдь не невинна, и с Россией равно как и с Владимиром Путиным необходимо ладить, пишет «Газета.Ru».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал высказывание О’Рейли оскорбительным и призвал его принести извинения, оставив без комментариев ответ Трампа, напоминает «Национальная служба новостей».

Как заявил сотрудник департамента корпоративных коммуникаций телекомпании Fox News Джейми Рокас. По его словам, О’Рейли, являющийся одним из наиболее известных политических обозревателей на американском телевидении, выступит с разъяснениями своих слов в своей авторской передаче, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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