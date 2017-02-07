07:51 07 февраля 2017 0

Вслед за Виктором Басаргиным губернаторы начали подавать заявления в Кремль об отставке Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На пресс-конференции глава Бурятии Вячеслав Наговицын заявил журналистам, что подал в отставку. Участвовать в губернаторских выборах он не намерен.

«Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем», — сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев. Мальцев отметил, что Наговицын не собирается баллотироваться на следующий срок.

Представитель главы Бурятии признал, что решение Наговицына стало неожиданным. В понедельник, 6 февраля, источники в правительстве республики сообщили РИА Новости, что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

В понедельник, 6 февраля, таким же образом о своей отставке заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. На пресс-конференции он заявил журналистам, что досрочно слагает с себя полномочия и участвовать в выборах не будет. Вечером его заявление об отставке было удовлетворено в Кремле. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Максим Решетников.

Отставку губернатора Пермского края можно считать началом новой кампании по ротации кадров, пишет «Газета.Ru». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что она будет не последней: «Обновление губернаторского корпуса — это не кампания, это процесс, это постоянный ротационный процесс… Сам президент неоднократно говорил, что это процесс обновления, собственно, это такая константа его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться», — отмечал представитель Кремля. Появилась информация о том, что в администрации президента разрабатывается новая «объективная» система оценки эффективности работы глав регионов.

О том, что система отбора кандидатов в губернаторы в последнее время существенно изменилась говорит и главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. «И на Пермском крае новую систему как раз и обкатывают», — сказал он в интервью «Национальной службе новостей».

«Оцениваются деловые, публичные качества. Те качества, которые нужны для работы на этой должности. Сейчас есть пул специалистов, про которых можно с большой степенью вероятности сказать, что они справятся с этой сложной работой. Полагаю, что временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края как раз из этого пула», — подчеркнул Фадеев.

Как ранее писал РБК, в январском рейтинге фонда «Петербургская политика» заявили о предпосылках к замене десяти губернаторов, у которых полномочия кончаются в 2017 году. Помимо Басаргина, в списке кандидатов на досрочный уход были названы Сергей Жвачкин (Томская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Вячеслав Наговицын (Бурятия), Владимир Волков (Мордовия), Александр Худилайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область) и ряд других глав регионов.