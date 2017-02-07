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Главные новости Тюменской области
08:16  07 февраля 2017 0

«Умереть можно, пока дойдешь». В Тюмени детей не пускают в школу

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, термометр, мороз, холод на улице, минусовая температура
На город опустились морозыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмень пришли морозы. Во вторник, 7 февраля, в тюменских школах отменили занятия. Как сообщается на официальном портале городских властей, из-за низкой температуры воздуха отменены занятия 1 смены для учеников с первого по четвертый класс.

Согласно данным онлайн-сервисов, утром в городе столбики термометров опустились до минус 27 градусов, днем ожидается минус 26-24 градуса, к ночи похолодает до минус 30.

«Свежо, ветерок! — делятся впечатлениями тюменцы в соцсетях. — Детки в такую погоду пусть дома сидят». Правда, некоторые огорчены, что дома остаются только младшие школьники. «И только с первого по четвертый, — переживают они. — Умереть же можно, пока дойдешь».

Ранее в Тюмени из-за ожидавшихся морозов перенесли на март массовую гонку «Лыжня России» и чемпионат России по биатлону.

Надежда Карташова
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