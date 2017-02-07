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07 февраля 2017
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Главные новости Москвы
08:32  07 февраля 2017 0

Замаскировались. Белорусские танки во время учений прикрыли газетками. ФОТО

Бронетехнику прикрыли газетамиФото: Vsr.mil.by

Минобороны Белоруссии опубликовало на своем сайте фото боевых машин пехоты, обклеенных обычными газетами. Таким образом бронетехника, по мнению военных, получила цвета зимнего камуфляжа.

Фотографии бронетехники на военных учениях опубликовала газета Минобороны Белоруссии «Во славу Родины». Издание отмечает, что газеты к месту учений поступают регулярно.

Как написали журналисты «Во славу Родины», в день «посещения нами лагеря слонимских гвардейцев заместитель командира батальона по идеологической работе гвардии капитан Вячеслав Керус не успевал раздавать всем желающим очередной номер „Белорусской военной газеты. Во славу Родины“».

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Фото: Vsr.mil.by

Нина Калинина
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