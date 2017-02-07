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07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
08:49  07 февраля 2017 0

Стоя спали? Свердловчанка прописала в крохотной комнате почти 300 иностранцев

Проблемы на овощебазе №4, овощебаза, скандал собственников, гастрабайтеры, торговцы
Екатеринбурженка прописала на 15 квадратных метрах 263 иностранцаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге будут судить предприимчивую жительницу, которая поставила на учет в комнате площадью 15 квадратных метров 263 иностранных граждан. Каждый из них платил ей за прописку по 500 рублей.

Уголовное дело в отношении екатеринбурженки Марины Мирсаитовой было возбуждено по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как отметили в надзорном ведомстве, иностранцы никогда в квартире Мирсаитовой никогда не проживали, они просто бы на этой жилой площади не поместились. В ходе дознания Марина Мирсаитова свою вину полностью признала. Уголовное дело направлено на рассмотрение мирового судьи. Женщину могут лишить свободы на срок до трех лет.

Ранее СМИ сообщали о жительнице Иркутска, прописавшей в своей квартире 450 человек. А 38-летняя хозяйка квартиры в Воронеже зарегистрировала у себя 270 граждан Азербайджана и Узбекистана, сообщает агентство «Народные новости». При этом никому из зарегистрированных не предоставлялась возможность фактического проживания в «резиновой квартире».

Нина Калинина
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