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07 февраля 2017
06 февраля 2017
09:27  07 февраля 2017 0

США собираются принять Черногорию в НАТО. «Будет главной проверкой политики Трампа»

Черногория, черногория
США толкают Черногорию в НАТОФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Президенту США Дональду Трампу предложат поддержать вступление Черногории в НАТО. С такой инициативой на следующей неделе собирается выступить советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, пишет Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

«Решение будет главной проверкой политики новой администрации [Трампа] по отношению к Москве, ведь администрация рассматривает как провокацию любое дальнейшее продвижение западного альянса на восток», — отмечает американское издание. Politico также отмечает, что другие члены НАТО и сенат США поддерживают вступление Черногории в альянс.

В начале января 2017 года сенатор США Джон Маккейн в ходе телефонного разговора с премьер-министром Черногории Душко Марковичем пообещал Черногории вступление в НАТО, пишет «Газета.Ru». Страна является кандидатом на вступление в альянс с 2015 года. Между тем директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что Черногория не соответствует критериям членства в НАТО.

Нина Калинина
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