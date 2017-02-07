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07 февраля 2017
06 февраля 2017
09:42  07 февраля 2017 0

Американцы запускают специальный центр для информационной войны против России

Кальяны в
Америка хочет защититься от киберугроз со стороны РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В США создают новый центр для ведения информационной войны против России. Он будет действовать через малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепе.

О создании центра для ведения информационной войны пишет Daily Beast. Издание отмечает, что он будет носить название Центр глобального взаимодействия, пишет «Газета.Ru».

Центр начали создавать еще при президенте США Бараке Обаме, однако тогда его целью было противодействие запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», теперь же деятельность центра собираются распространить на политических соперников Америки, в частности, на Россию.

Ранее было объявлено, что Россия ведет кибервойну. В частности, такие заявления делали экс-президент США Барак Обама, а также украинский лидер Петр Порошенко.

Нина Калинина
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