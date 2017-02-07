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07 февраля 2017
09:53  07 февраля 2017 0

В аварии разбился муфтий Челябинской и Курганской областей. ФОТО

Совещание по нацполитике Холманских Магомедов Челябинск, раев ренат
Ринат Раев (справа) госпитализирован после аварииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев госпитализирован после аварии поздно вечером, 6 февраля. В его «Шкоду Октавиа» на трассе въехала «Тойота Королла», сообщили «URA.RU» очевидцы.

В пресс-службе управления ГИБДД по региону сообщили, что накануне вечером на выезде из Челябинска по направлению Кургана 60-летний водитель «Тойота Королла» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со «Шкодой Октавиа». Последняя ударила попутный «Фольксваген Поло». 57-летний водитель «Тойоты» погиб на месте. С телесными повреждениями госпитализированы 57-летний водитель «Шкоды», его 51-летний пассажир и 57-летняя супруга виновника аварии.

В ГИБДД не называют фамилии участников аварии. Однако дата рождения пассажира «Шкоды» совпадает с датой рождения Рината Раева. Кроме того, на иномарке были номера особой серии «ООО», закрепленные за автомобилем муфтия.

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Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

Очевидцы также отмечают, что на выезде из Челябинска в сторону Кургана сразу за кольцом накануне не была почищена дорога. На этом участке как раз заканчивается город и начинается трасса. Поэтому выезжавшая в сторону Кургана «Тойота» уже набирала скорость, а «Шкода» еще не тормозила. Виновник аварии не рассчитал скорость и не справился с управлением на заснеженной дороге.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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