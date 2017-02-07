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09:56  07 февраля 2017 0

В Кургане из-за морозов перенесли «Лыжню России — 2017»

Лыжня России 2016 Курган, лыжня россии 2016, массовый забег
На лыжи в этот день встают более двух тысяч курганцевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане дату проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» перенесли на 18 марта. Такое решение организаторы приняли из-за надвигающихся морозов — в ближайшие выходные температура опустится ниже минус 30 градусов.

Ранее предполагалась, что соревнования состоятся в субботу, 11 февраля на лыжной базе «Велес» в селе Темляково Кетовского района. Тем не менее, организаторы отмечают, что изменится только дата — место и программа мероприятия останутся прежними.

Юноши и девушки 18 лет и моложе выйдут на дистанцию 5 км, а мужчины и женщины 19 лет и старше — на дистанцию 10 км. Кроме того, отдельно пройдет детский забег для дошкольников до 7 лет. Также для официальных лиц предусмотрен так называемый VIP-забег. Общий массовый забег будет разбит на два старта — для мужчин и для женщин, где смогут принять участие все желающие.

Ежегодно участие в гонке «Лыжня России» принимают участие более двух тысяч зауральцев.

Татьяна Жаткина
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