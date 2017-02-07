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10:00  07 февраля 2017 0

В Кургане из-за снегопада закрыли аэропорт

Аэропорт. Курган, самолет
Рейсы задержали на четыре часаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Аэропорт Курган во вторник, 7 февраля, был закрыт из-за сильного снегопада. Ранним утром взлетно-посадочная полоса оказалась не готова принять рейс из Москвы, поэтому самолет прибыл в Курган с опозданием, сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия.

Сотрудникам аэропорта понадобилось время для расчистки полосы. Рейс из Москвы приземлился в курганском аэропорту в 9:30 по местному времени. Вылет из Кургана в Москву перенесен на 10:30 часов.

«В общей сложности задержка составила не более четырех часов. В аэропорту для пассажиров были предоставлены напитки», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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