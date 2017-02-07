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07 февраля 2017
06 февраля 2017
10:02  07 февраля 2017 0

Елена Летучая показала идеальный завтрак. ФОТО

Открытая лицензия на 10.08.2015. Елена Летучая., летучая елена
Елена Летучая любит легкий завтракФото: Instagram

Телеведущая Елена Летучая, отдыхающая от работы с супругом-бизнесменом в Коста-Рике, продемонстрировала своим подписчикам в Instagram свой идеальный завтрак. На большом белом блюде Елены лежит всего половинка авокадо.

«Мой идеальный завтрак на все времена!» — подписала снимок Елена Летучая.

Поклонники не смогли оставить столь микроскопическую порцию еды без комментариев и даже отшутились, что «вторую половину фрукта Лена, вероятно, оставила на обед». «А мне очень вкусно авокадо на ржаной хлеб намазать и с солью…ммм…объедение!», «И не уже ли ты сыта, когда ешь это?», «Боже, я сейчас задумалась о том, что мода на пп стала выглядеть как голодные блокадные дни», «Прекрасный завтрак! Если бы еще и на ужин в таком же количестве едой ограничиться», — пишут поклонники.

Отвечать подписчикам Елена не стала, а выложила на странице очередную порцию фото в купальнике, где теледива выглядит безупречно.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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