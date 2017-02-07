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13:23  07 февраля 2017 1

Экс-кандидат в мэры Сургута подал в суд на священника

Выборы Шувалова. Сургут, мигунов
Александр Мигунов теперь будет судиться и с РПЦФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутский пенсионер Александр Мигунов подал иск против настоятеля храма Георгия Победоносца, отца Антония. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в сургутском городском суде.

По данным суда, Александр Мигунов требует взыскать с отца Антония компенсацию морального вреда в размере 30 рублей 33 копеек. Заявление подано с нарушениями, поэтому иск еще не принят к рассмотрению до момента устранения всех недочетов.

По данным источников «URA.RU», конфликт Мигунова с отцом Антонием произошел во время службы в храме во время праздника Крещения Господня. По информации инсайдеров, пенсионер оскорблял чувства верующих во время богослужения, за что был удален из церкви.

День крещения Руси. Сургут, отец Антоний
В роли ответчика известный сургутский священник отец Антоний
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Связаться с пенсионером, чтобы выяснить суть претензий, а также по какой причине заявлена именно такая сумма, пока что не удалось — его сотовый телефон выключен. Отец Антоний пока что отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость.

Александр Мигунов в Сургуте больше известен в качестве заядлого кандидата в мэры города — он подавал документы в избирательную комиссию уже три раза — в 2010, 2015 и 2016 годах. Пенсионер также пытался через суд опротестовать итоги выборов градоначальника в 2015 году — Мигунов считал, что главу Сургута должны выбирать путем всенародного голосования, а не по новой системе через Думу города.

Антон Степыгин
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