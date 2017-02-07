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07 февраля 2017
10:38  07 февраля 2017 0

Муфтия Челябинской и Курганской областей перевели из реанимации в травматологию

День народного единства в Челябинск, раев ринат, дубровский борис
Челябинский губернатор Борис Дубровский (справа) пожелал Ринату Раеву скорейшего выздоровленияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, госпитализированный в реанимационное отделение ГКБ№8 после аварии на въезде в столицу Южного Урала, переведен в травматологическое отделение. Врачи держат губернатора Бориса Дубровского в курсе ситуации, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

«Ринат Раев некоторое время провел в реанимации. Угрозы жизни нет. Врачи оценили состояние муфтия, после чего перевели его в общую палату. Губернатор в курсе ситуации и желает ему скорейшего выздоровления», — отметил высокопоставленный собеседник.

Эту информацию «URA.RU» подтвердила и пресс-секретарь минздрава Челябинской области Мария Хворостова. Она не называла фамилии, однако сообщила, что пострадавший накануне и госпитализированный в ГКБ№8 пассажир «Шкоды Октавиа» переведен из реанимации в травматологию.

В автомобиль Рината Раева «Шкода Октавиа» на подъезде к Челябинску по Курганскому тракту въехала «Тойота «Королла», выскочившая на встречную полосу из-за нечищеной после снегопада дороги. Иномарка муфтия ударила попутный «Фольксваген Поло». 57-летний водитель «Тойоты» погиб на месте. С телесными повреждениями госпитализированы 57-летний водитель «Шкоды», 51-летний Ринат Раев и 57-летняя супруга виновника аварии.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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