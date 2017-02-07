Кобылкин сдаст ЕГЭ вместе с сыном

10:41 07 февраля 2017 0

Ямальский губернатор решил проверить свои знания через единый госэкзамен Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ямал присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициированной Рособрнадзором. Во вторник, 7 февраля, в салехардской школе №1 экзамен вместе со своим сыном будет сдавать и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

На выполнение всех заданий экзамена участникам дадут один час. Акция стартует в 11 часов по местному времени и пройдет во всех муниципалитетах региона. Ожидается, что на экзамен придут известные в регионе политики, общественные деятели, активисты и просто желающие проверить свои знания и испытать на себе, что такое ЕГЭ.

«В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов экзамена», — отмечается на сайте Рособрнадзора.