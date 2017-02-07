10:51 07 февраля 2017 0

Ее супруг не сможет увидеть Евгению в эти дни Фото: со страницы Евгении Чудновец во "ВКонтакте"

Воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на шесть месяцев колонии за репост видео обнаженного мальчика, запретили длительное свидание с мужем. Об этом «URA.RU» сообщил ее гражданский супруг Андрей Мясников.

«Длительное свидание должно было состояться с эти дни, 7—8 февраля, но его отменили, — рассказал Андрей. — Наверное, из-за того, что мы не расписаны. Сначала разрешили со справкой, я предоставил справку от участкового о том, что мы проживаем вместе, а потом почему-то запретили, сказали, что нерасписанным не дают свидание».

По словам Мясникова, ему предложили заменить длительное свидание на короткое. Ближайшие дни, разрешенные для свиданий в ИК-6 Нижнего Тагила, где сейчас находится Чудновец — 10 или 12 февраля. «В один из этих дней поеду», — рассказал «URA.RU» Андрей Мясников.

Напомним, Евгения Чудновец была осуждена за репост трехсекундного видеоролика, на котором видно мальчика, стоящего в душевой обнаженным ниже пояса с предметом, похожим на карандаш, вставленным между ягодиц. «Съемки» проходили в оздоровительном лагере в Курганской области. Вожатого и воспитательницу, причастных к этому, приговорили к трем и шести годам лишения свободы.

Чудновец утверждала, что, размещая видео в своей группе во «ВКонтакте» (администратором которой она была), она лишь хотела привлечь внимание общественности и силовиков к издевательствам над ребенком, однако суд ей не поверил и отправил в колонию на шесть месяцев. В защиту Чудновец выступили многие известные государственные и общественные деятели, в Интернете идет сбор подписей за освобождение Евгении из мест заключения.